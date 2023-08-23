Новости » Наука и Технологии
NASA: огромное пятно на Солнце может вывести из строя электросети на Земле
23.08.2023 19:15 Алина Груднева

NASA: огромное пятно на Солнце может вывести из строя электросети на Земле

Ученые NASA обнаружили на Солнце огромное пятно, которое, по прогнозам, будет разрастаться.

Эксперты предупреждают о том, что на следующей неделе на светиле могут произойти вспышки.

Выбросы энергии могут вывести из строя электросети на Земле. Более того, на Земле метеочувствительные люди почувствуют на себе последствия мощной геомагнитной бури.

Ученые обратили внимание на то, что солнечные вспышки стали более частыми в определенный момент цикла. По прогнозу, следующий пик придется на 2025 год.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы