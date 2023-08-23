



NASA: огромное пятно на Солнце может вывести из строя электросети на Земле

Ученые NASA обнаружили на Солнце огромное пятно, которое, по прогнозам, будет разрастаться.



Эксперты предупреждают о том, что на следующей неделе на светиле могут произойти вспышки.



Выбросы энергии могут вывести из строя электросети на Земле. Более того, на Земле метеочувствительные люди почувствуют на себе последствия мощной геомагнитной бури.



Ученые обратили внимание на то, что солнечные вспышки стали более частыми в определенный момент цикла. По прогнозу, следующий пик придется на 2025 год.