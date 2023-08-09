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NASA: дни на Марсе становятся короче
09.08.2023 04:31 Ирина Демьянова

NASA: дни на Марсе становятся короче

Данные посадочного модуля NASA InSight показали, что марсианские дни становятся короче. Ученые пока не понимают, почему это происходит, пишет New Atlas.

С 2018 года зонд InSight проводил на Марсе научные эксперименты. В 2022 году его солнечные панели разрядились и он потерял связь с Землей . Однако астрономы NASA изучили данные, собранные аппаратом в течение 900 марсианских дней.

Исследователи обнаружили, что вращение Марса ускоряется, но не очень – на 4 угловых миллисекунды в год. Это ежегодно уменьшает марсианский день на несколько частей миллисекунды.

Почему Марс ускоряется — пока неизвестно. Исследователи предполагают, что это может происходить из-за перемещения массы, вызванной скоплением льда на полярных шапках или воспроизведением суши после того, как она была покрыта ледниками.

 

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