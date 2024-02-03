



Над Землей снова пролетел астероид

Огромный астероид пролетел над нашей планетой вчера на расстоянии более 2,7 миллиона километров, со скоростью 18 километров в секунду. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщил канал NBC News.



"Астероид никоим образом не коснется нашей планеты, пройдя на расстоянии, которое в семь раз превышает расстояние от Земли до Луны", - успокоили эксперты.



В NASA считают, что космическое тело имеет диаметр от 210 до 480 метров. Судя по размерам, астероид может походить по размеру на Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке или Уиллис-Тауэр в Чикаго. Он был открыт учеными в 2008 году и поименован как 2008 OS7.



В следующий раз 2008 OS7 пролетит рядом с нами в 2032 году, но на расстоянии 72 миллиона километров.