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На российской станции “Луна-25” произошла “внештатная ситуация”
19.08.2023 21:52 Алина Груднева

На российской станции “Луна-25” произошла “внештатная ситуация”

В субботу, 19 августа, на российской станции "Луна-25" возникла "внештатная ситуация".

По данным Роскосмоса, это случилось во время перехода на предпосадочную орбиту. 
 
"В 14:10 был издан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", - пожаловались в Роскосмосе.
 
В корпорации заверили в том, что специалисты группы управления занялись анализом этой ситуации.

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