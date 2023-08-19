



На российской станции “Луна-25” произошла “внештатная ситуация”

В субботу, 19 августа, на российской станции "Луна-25" возникла "внештатная ситуация".



По данным Роскосмоса, это случилось во время перехода на предпосадочную орбиту.



"В 14:10 был издан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", - пожаловались в Роскосмосе.



В корпорации заверили в том, что специалисты группы управления занялись анализом этой ситуации.