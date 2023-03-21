



На Марсе есть древний ледник, который поможет колонизировать планету

Возле экватора на Марсе были обнаружены признаки современного ледника, что может стать преимуществом для высадки людей на Красной планете, ведь поиск значительных запасов доступной воды — ключевая цель для миссии по отправке людей на Марс.



Предыдущие исследования были сделаны на высших широтах, где условия больше подходят для стабильного льда, но также более сложны для людей и роботов, пишет Space.



"То, что мы нашли, — это не лед, а отложение соли с детальными морфологическими особенностями ледника", — сказал ведущий автор доктор Паскаль Ли, планетолог из SETI и Института Марса.



Команда ученых предполагает, что ранняя вулканическая активность в этом регионе покрыла ледник пеплом, пемзой и лавовыми блоками, которые вступили в реакцию с водяным льдом и образовали корку сульфатных солей. По данным ученых, длина ледника — 6 км, ширина — 4 км, а высота — 1,7 км.



Подобные ситуации наблюдались и на Земле, в частности, на Альтиплано (Боливия) в Южной Америке ледник был защищен от таяния под слоем соли.



