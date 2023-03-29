



На Луне найдены огромные запасы воды

Ученые из Китайской академии наук провели очередное исследование образцов лунной почвы, которую доставил на Землю еще в конце 2020 года китайский космический аппарат "Чанье-5". Результаты нового исследования показывают, что вода в лунном грунте прячется в маленьких стеклянных шариках. И этой воды на поверхности Луны может быть около 300 млрд тонн, пишет ScienceAlert.



Исследования образцов лунной почвы, которую доставил аппарат "Чанье-5", продолжаются уже несколько лет. И ученые продолжают делать все новые и новые открытия.



Новый анализ лунного грунта показал, что огромное количество воды может прятаться на поверхности Луны в очень маленьких стеклянных шариках. Они появляются в результате ударов космических камней по поверхности Луны, когда порода охлаждается и появляются стекловидные частицы размером всего в несколько десятков или сотен микрометров.



Предполагается, что за существованием большого количества воды на Луне стоит солнечный ветер. Когда солнечные частицы попадают на Луну, то ионы водорода соединяются с кислородом, который уже есть в лунной почве.



Китайские ученые считают, что эти резервуары для воды могут играть важную роль в круговороте воды на Луне. В то время как часть воды улетучивается в космос, большое ее количество хранится в этих крошечных частицах.



По словам ученых, в каждом стеклянном шарике может содержаться до 0,002 г воды на каждый грамм массы данной частицы. Ученые предполагают, что на Луне может быть несколько сот миллиардов тонн воды. И эта вода в таких шариках накапливается несколько лет.



Это чрезвычайно важное открытие, особенно в контексте того, что в ближайшем будущем планируется строительство первой лунной базы, а затем и создание большей колонии на спутнике Земли. То есть первые астронавты на Луне смогут добывать воду с поверхности, и это сделает их длительное пребывание комфортнее.



Также ученые считают, что на таких телах в нашей Солнечной системе как Луна, не имеющие атмосферы, вода может накапливаться подобным образом на поверхности.



