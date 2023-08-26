



На космическом телескопе Джеймс Уэбб произошла авария

В одном четырех приборов космической обсерватории ученые обнаружили небольшую аномалию. Согласно сообщению NASA, сейчас идет расследование причин сбоя в работе прибора MIRI, предназначенного для получения изображений в среднем диапазоне инфракрасного излучения, пишет Space.



Один из четырех режимов наблюдения MIRI стал получать меньше света, чем раньше. Этот режим наблюдения называется спектроскопией среднего разрешения и с его помощью прибор MIRI данные о молекулах и пыли, которые находятся в протопланетных дисках, окружающих звезды. Именно здесь образуются планеты. По словам ученых из NASA, новый сбой может также немного повлиять на качество изображений.



Предварительное исследование инцидента показало, что это не несет угрозы для работы телескопа Уэбб. Но эта аномалия может повлиять на время экспозиции, необходимое при переключении прибора в конкретный режим, который пострадал.



Остальные три главных прибора телескопа Уэбб работают хорошо, и он продолжает собирать данные о далеком космосе.

