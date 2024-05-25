



Многие компании могут пострадать от изменений в поиске Google

Лоббистские группы, представляющие авиакомпании, отели и розничные сети, призвали регуляторов Европейского союза обеспечить, чтобы Google учитывал их мнение, а не только крупных посредников, при внесении изменений в соответствии со знаковыми технологическими правилами.



Группа Airlines for Europe, в которую входят Air France KLM и British Airways, гостиничная группа Hotrec, European Hotel Forum, EuroCommerce, Ecommerce Europe и Independent Retail Europe еще в марте выразили свою обеспокоенность влиянием новых правил.



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Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) налагает на Google и пять других технологических гигантов список запретов и ограничений, направленных на то, чтобы дать пользователям больше выбора, а конкурентам - больше шансов для конкуренции, но группы выразили опасения, что корректировки могут повредить их доходам.



В совместном письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер и главы промышленного ведомства ЕС Тьерри Бретона они заявили, что с тех пор их опасения только усилились.



"Наши отрасли серьезно обеспокоены тем, что рассматриваемые в настоящее время решения и требования по внедрению DMA могут еще больше усилить дискриминацию", - пишут они.



"Первые наблюдения показывают, что эти изменения рискуют серьезно сократить доходы компаний от прямых продаж, поскольку в результате преференциального режима, который они получат, большее место займут влиятельные онлайн-посредники", - заявили они.

