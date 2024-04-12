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Мимо Земли пронесся астероид на близком расстоянии
12.04.2024 08:56 Алина Груднева

Мимо Земли пронесся астероид на близком расстоянии

Мимо Земли 11 апреля пронесся астероид размером с автомобиль.

По данным издания Space, он получил название 2024 GJ2.

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По первоначальным оценкам, он должен был пролететь на расстоянии 19,3 тысячи км от нашей планеты, что составляет 3% расстояния от Земли до Луны. 

Пролетел астероид со скоростью 14,4 км/с на расстоянии ближе, чем находятся некоторые геостационарные спутники. В следующий раз появление 2024 GJ2 в поле зрения наших ученых состоится в 2093 году.

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