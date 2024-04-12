



Мимо Земли пронесся астероид на близком расстоянии

Мимо Земли 11 апреля пронесся астероид размером с автомобиль.



По данным издания Space, он получил название 2024 GJ2.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По первоначальным оценкам, он должен был пролететь на расстоянии 19,3 тысячи км от нашей планеты, что составляет 3% расстояния от Земли до Луны.



Пролетел астероид со скоростью 14,4 км/с на расстоянии ближе, чем находятся некоторые геостационарные спутники. В следующий раз появление 2024 GJ2 в поле зрения наших ученых состоится в 2093 году.