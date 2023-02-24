



Мимо Земли пролетят семь опасных астероидов

К Земле летят сразу пять астероидов, правда, ни один из них не несет непосредственной угрозы нашей планете.



Об этом сообщает NASA.



По словам ученых, эти астероиды подлетят очень близко к нашей планете в течение семи дней на огромной скорости, однако пронесутся мимо..



Первым в списке находится астероид под названием 2023 CG1. Его ширина составляет 32 метра. Астероид 25 февраля приблизится к Земле на расстояние в 5,8 млн км.



На следующий день к нашей планете приблизится астероид под названием 2023 DA шириной в 18 метров. Он пролетит на расстоянии в 1 млн км от Земли. Это почти в три раза дальше, чем находится Луна. 27 февраля к Земле подлетит на расстояние в 4,8 млн км потенциально опасный огромный астероид 2012 DK31 диаметром в 143 метра со скоростью 55 944 км/ч.



На следующий день пролетит 145-метровый астероид под названием 2006 BE55 на расстоянии в 3,5 мл со скоростью 47 936 км/час. А ровно через неделю, 3 марта, к нашей планете приблизится астероид под названием 2007 ED125 на расстояние в 4,4 млн км со скоростью 47 032 км/час.