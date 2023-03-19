



Microsoft создала многомиллионный суперкомпьютер для OpenAI

Когда корпорация Microsoft инвестировала $1 млрд в OpenAI в 2019 году, она согласилась построить массивный, передовой суперкомпьютер для исследовательского стартапа в области искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.



Microsoft пришлось найти способы соединить вместе десятки тысяч графических чипов A100 от Nvidia Corp. и изменить способ размещения серверов в стойках для предотвращения отключения электроэнергии. Скотт Гатри, исполнительный вице-президент Microsoft, курирующий облачные технологии и ИИ, не назвал конкретную стоимость проекта, но сказал, что "она, вероятно, больше", чем несколько сотен миллионов долларов.



Технология позволила OpenAI выпустить ChatGPT, хитового чат-бота, который привлек более 1 млн пользователей в течение нескольких дней после выхода в ноябре, и теперь его используют в бизнес-моделях других компаний. По мере того, как инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, вызывают интерес у предприятий и потребителей, на поставщиков облачных услуг, таких как Microsoft, Amazon com Inc. и Alphabet Inc.'s Google, будет оказываться все большее давление, чтобы их центры обработки данных могли обеспечить необходимые огромные вычислительные мощности.



Сейчас Microsoft использует тот же набор ресурсов, который она создала для OpenAI, для обучения и запуска своих собственных крупных моделей искусственного интеллекта, включая нового поискового бота Bing, представленного в прошлом месяце. Она также продает эту систему другим клиентам. Гигант программного обеспечения уже работает над следующим поколением суперкомпьютера для искусственного интеллекта, что является частью расширенной сделки с OpenAI, в рамках которой Microsoft добавила $10 млрд к инвестициям в нее.