



Microsoft планирует запустить свой магазин мобильных игр

Компания Microsoft готовится запустить свой магазин мобильных игр. Он будет конкурировать с Apple и Google, пишет Tech Crunch.



В интервью Financial Times руководитель отдела игр Microsoft Фил Спенсер сказал, что закон ЕС о цифровом рынке, который вступит в силу в марте 2024 года, поможет компании реализовать эту идею. Новый закон потребует от Apple и Google открыть их системы для магазинов приложений, которыми владеют другие компании.



"Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и контент и от нас, и от наших сторонних партнеров на любом экране, где кто-то захочет играть", - отметил Спенсер.



За последние пять лет Microsoft приобрела несколько игровых студий, включая Ninja Theory, Playground Games и Activision Blizzard. Регуляторы США, Великобритании и ЕС тщательно проверяют соглашение о последней студии. Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании даже начало антимонопольное расследование. Там считают, что повышение цен и ограничение выбора повредит игрокам.



В Microsoft ответили, что готовы дать доступ к популярным играм на платформах конкурентов, в частности Call of Duty.



