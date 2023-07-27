



Метеорит, найденный в Тихом океане, может представлять внеземную технологию

Израильский физик-теоретик и бывший глава отдела астрономии Гарварда Ави Леб утверждает, что металлические сферулы, найденные вблизи острова Манус в Папуа-Новой Гвинее, происходят от первого межзвездного объекта, обнаруженного человечеством – метеорита, взорвавшегося в атмосфере Земли над Папуа-Новой Гвинеей 8 января 2014 года. Более того, предполагает он, этот метеорит может представлять собой внеземную технологию.



“Первое, что нужно сделать, – это выяснить, отличается ли материальная идентичность от материала Солнечной системы”, – объясняет он. “Это будет первый случай, когда люди доберутся до материала крупного объекта, пришедшего из-за пределов Солнечной системы, первого метеорита, из межзвездного пространства. Это само по себе открытие”.



“Следующий вопрос заключается в том, имеет ли это технологическое происхождение, капли расплавились из полупроводника или из электрической цепи”, – продолжает профессор.



Леб уже делал смелые заявления относительно объекта в форме блина, обнаруженного в Солнечной системе в 2017 году. Его профессор также считает межзвездным и – потенциально – частью инопланетной технологии.



“Если мы найдем партнеров в межзвездном пространстве, это изменит будущее человечества”, – считает Леб. “Это изменит наши стремления к космосу, изменит то, как мы относимся друг к другу. Это будет самое большое влияние, которое наука может оказать на общество”.



“Этот метеорит двигался слишком быстро, чтобы гравитационно привязаться к Солнцу”, – рассказывает Леб. “Мы экстраполировали скорость за пределы Солнечной системы. Скорее всего, его скорость не достигала 60 км/с, это означало бы, что он был быстрее, чем 95% всех звезд в окрестностях Солнца”.

Ученые смогли рассчитать, что объект способен выдержать гораздо большую нагрузку, чем любой другой известный метеорит.



“Это повысило вероятность того, что это может быть космический корабль, профессионально изготовленный внеземной цивилизацией из сплава, более прочного, чем железные метеориты”, – считает Леб.



В 2022 году Космическое командование США опубликовало заявление, подтверждающее утверждение Леба о том, что метеор был межзвездным с вероятностью 99,999%. В Папуа-Новой Гвинее, команда использовала инновационные технологии. Их корабль Silver Star, имел салазки с молибденовыми магнитами с обеих сторон для поиска металлических частиц на морском дне.



“Было очень сложной задачей найти эти крошечные капли размером в полметра на территории площадью 10 квадратных километров”, – объясняет профессор.



Первичный анализ показал, что шар состоял из железа на 84 процента. Впоследствии команда обнаружила около 360 таких сферул. Теперь их внимательно изучают ученые из Гарварда и Калифорнийского университета. Исследователи анализируют такие факторы, как период полураспада, который “можно использовать для определения возраста материала”.



“Мы можем, например, сделать вывод, что этот материал намного старше, чем материал из Солнечной системы. Это один из способов определить разницу”, – говорит Леб.



Профессор скоро выпустит свою следующую книгу “Интерстеллар”. Это один из самых ожидаемых августовских релизов.