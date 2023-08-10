



Метаморфозы с Марсом поставили ученых в тупик

Скорость вращения Марса изменилась - теперь дни на Красной планете стали на долю миллисекунды короче.



Об этом сообщили в NASA.



По словам ученых, метаморфозы являются незначительными, однако экспертов беспокоит вопрос, почему они вообще имеют место быть.



Одной из потенциальных причин может быть накопление льда или поднятие массивов суши из-подо льда. В NASA подтверждают, что сдвиги в массе планеты могут вызвать ее ускорение.



Изменение скорости вращения Марса было зафиксировано при помощи данных, полученных с посадочного модуля InSight Mars.



"Мы потратили много времени и энергии на подготовку к эксперименту. Но, несмотря на это, мы были крайне удивлены — и это еще не конец, поскольку наш аппарат еще многое может рассказать о Марсе", - рассказал ведущий автор исследования Марса Себастьян Ле Местр.