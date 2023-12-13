



Мечи, найденные в Иудейской пустыне - главная археологическая находка года

National Geographic отдает первое место находке римских клинков 1900-летней давности, удивительно хорошо сохранившихся, которые, вероятно, были спрятаны повстанцами Бар-Кохбы в одной из пещер вблизи Мертвого моря.



Мечи были найдены в расщелине пещеры вблизи национального парка Эйн-Геди в районе Мертвого моря в июне. Возраст мечей оценивается примерно в 1 900 лет. Считается, что они были захвачены во время восстания Бар-Кохбы иудейскими повстанцами и спрятаны в расщелине скалы.



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Оружие прекрасно сохранилось и, судя по всему, не подвергалось разрушению с тех пор, как было помещено в пещеру. Длина клинков трех мечей варьируется от 60 до 65 сантиметров. Четвертый, другого типа, имеет лезвие длиной 45 сантиметров. Археологи, исследовавшие мечи, сообщили, что лезвия все еще острые.

