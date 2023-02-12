



Массивное щупальце плазмы оторвалось от Солнца

От солнца оторвалось большое щупальце плазмы, которое, как сообщается, создало "полярный вихрь", пишет LiveScience. Действие заняло около 8 часов.



"Материал из северного протуберанца только что откололся от главной нити и теперь циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей звезды", - написала в Твиттере доктор Тамита Сков, научный сотрудник Аэрокосмической корпорации в Калифорнии. "Последствия для понимания динамики атмосферы Солнца выше 55° здесь невозможно переоценить!".



В отчете говорится, что плазма создала петлю, называемую "протуберанцем", после вспышки из солнца. Указано, что странный аспект этого явления в данной ситуации заключается в том, что протуберанец развалился на части и оставался в воздухе в течение нескольких часов.



Такие явления появляются все чаще и чаще по мере того, как 11-летний цикл активности Солнца достигает солнечного максимума, в течение которого Солнце находится на пике магнитной активности. Предстоящий солнечный максимум, по прогнозам, начнется в 2025 году, что объясняет, почему солнечная активность в последние месяцы была более частой.



Такие явления, как "протуберанцы", не представляют угрозы для самой Земли, хотя быстро движущиеся массы плазмы, испускаемые солнцем, могут повредить спутники, вызвать сбои в энергосистеме и стать причиной того, что разноцветные полярные сияния будут видны на гораздо более низких широтах, чем обычно.



К счастью, ничего из этого не произошло из-за солнечной активности 2 февраля.



