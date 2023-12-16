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Маск сказал, существуют ли инопланетяне
16.12.2023 20:00 Алина Груднева

Маск сказал, существуют ли инопланетяне

Американский миллиардер Илон Маск ответил на вопрос относительно существования инопланетян.

Основатель Tesla и SpaceX не уверен, что в нашей галактике существует кто-то с разумом, кроме нас.

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По словам американского предпринимателя, он лично не видел доказательств существования инопланетян.

"Возможно, в нашей части галактики мы - единственные существа с сознанием. Сознание - это крошечная свеча в кромешной тьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла", - сказал Маск на мероприятии в Италии.

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