



Маск: "От Neuralink ни одна обезьяна не пострадала"

Илон Маск в очередной раз заявил, что эксперименты его стартапа Neuralink, по созданию интерфейса для связи мозга с компьютером, проходят успешно.



Этим он опроверг утверждения Bloomberg, согласно которым, сразу 12 обезьян, которым был вживлен чип Neuralink, погибли.



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«Ни одна обезьяна не умерла именно из-за использования имплантата Neuralink. Изначально для вживления наших первых имплантатов, чтобы минимизировать риск для здоровых обезьян, мы выбирали уже близких к смерти», — сообщил Маск в соцсети X.

