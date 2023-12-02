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Маск: "От Neuralink ни одна обезьяна не пострадала"
02.12.2023 05:30 MIGnews.com

Маск: "От Neuralink ни одна обезьяна не пострадала"

Илон Маск в очередной раз заявил, что эксперименты его стартапа Neuralink, по созданию интерфейса для связи мозга с компьютером, проходят успешно.

Этим он опроверг утверждения Bloomberg, согласно которым, сразу 12 обезьян, которым был вживлен чип Neuralink, погибли.

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«Ни одна обезьяна не умерла именно из-за использования имплантата Neuralink. Изначально для вживления наших первых имплантатов, чтобы минимизировать риск для здоровых обезьян, мы выбирали уже близких к смерти», — сообщил Маск в соцсети X.
 

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