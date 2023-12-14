



Марсоход Nasa отмечает 1000 дней научной работы

Nasa сообщает, что марсоход Perseverance в основном выполнил работу, которую ему поручили при посадке на Марс в феврале 2021 года.



Основной задачей робота было обследовать древнее кратерное озеро и собрать камни, которые помогут в поисках доказательств существования жизни на планете в прошлом.



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Эта основная задача была выполнена, сообщила команда миссии на крупной конференции в Сан-Франциско.



Заявление было сделано на 1000-й марсианский день миссии.



"Это невероятное достижение, и мы сделали потрясающий объем научной работы", - сказал директор Nasa по науке о планетах доктор Лори Глейз.



Впереди еще много проблем, и не в последнюю очередь вопрос о том, как доставить образцы горных пород на Землю, чтобы их можно было изучить в лаборатории.

