Новости » Наука и Технологии
Марсоход Nasa отмечает 1000 дней научной работы
14.12.2023 05:30 MIGnews.com

Марсоход Nasa отмечает 1000 дней научной работы

Nasa сообщает, что марсоход Perseverance в основном выполнил работу, которую ему поручили при посадке на Марс в феврале 2021 года.

Основной задачей робота было обследовать древнее кратерное озеро и собрать камни, которые помогут в поисках доказательств существования жизни на планете в прошлом.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Эта основная задача была выполнена, сообщила команда миссии на крупной конференции в Сан-Франциско.

Заявление было сделано на 1000-й марсианский день миссии.

"Это невероятное достижение, и мы сделали потрясающий объем научной работы", - сказал директор Nasa по науке о планетах доктор Лори Глейз.

Впереди еще много проблем, и не в последнюю очередь вопрос о том, как доставить образцы горных пород на Землю, чтобы их можно было изучить в лаборатории.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы