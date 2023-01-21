



Люди стали видеть меньше звезд на небе. Ученые объяснили, почему

В последние годы количество звезд в небе, которые люди могут увидеть невооруженным глазом, резко сократилось.



Ученые ответили на вопрос, почему так происходит, сообщает ВВС.



По словам исследователей, причиной такого явления световое загрязнение неба от искусственного освещения. Отмечается, что яркость искусственного освещения увеличивается с каждым годом с 2011 года.



Изменение видимости звезд, о котором сообщали люди, отправляя данные о количестве звезд в онлайн-проект под названием Globe at Night, было эквивалентно ежегодному увеличению яркости неба почти на 10%



Ученые отметили, что ребенок, родившийся в районе, где видны 250 звезд, через 18 лет, вероятно, увидит менее 100 звезд в том же месте.