



Луна могла сформироваться за считанные часы: самая точная видеосимуляция

Ученые из Исследовательского центра Эймса в ходе своей работы пришли к выводу, что Луна - спутник планеты Земля - могла сформироваться всего за несколько часов.



Результаты исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.



Авторы исследования создали компьютерную симуляцию с очень высоким разрешением, и результаты отличались от того, что показывали симуляции с обычным разрешением.



Самая точная на данный момент симуляция показала, в частности, что Луна могла сформироваться всего за несколько часов, а не за месяцы или даже годы, как считалось ранее.



Стоит отметить, что несмотря на прорывное открытие, эта симуляция является лишь моделью, поэтому утверждать окончательно, что Луна сформировалась за считанные часы по-прежнему нельзя.



