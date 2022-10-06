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Луна могла сформироваться за считанные часы: самая точная видеосимуляция
06.10.2022 10:10 Ольга Белозерова

Луна могла сформироваться за считанные часы: самая точная видеосимуляция

Ученые из Исследовательского центра Эймса в ходе своей работы пришли к выводу, что Луна - спутник планеты Земля - могла сформироваться всего за несколько часов.

Результаты исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters. 

Авторы исследования создали компьютерную симуляцию с очень высоким разрешением, и результаты отличались от того, что показывали симуляции с обычным разрешением.

Самая точная на данный момент симуляция показала, в частности, что Луна могла сформироваться всего за несколько часов, а не за месяцы или даже годы, как считалось ранее. 

Стоит отметить, что несмотря на прорывное открытие, эта симуляция является лишь моделью, поэтому утверждать окончательно, что Луна сформировалась за считанные часы по-прежнему нельзя. 

 

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