



Компания по производству высокоскоростных поездов Hyperloop One закрывается

Компания, получившая широкую известность благодаря своей идее перевозить людей со скоростью сотни километров в час через вакуумную сферу, прекратила свою деятельность.



Цель Hyperloop One, заключалась в резком сокращении времени в пути.



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Ранее ее поддерживал основатель Virgin Ричард Брэнсон, но в прошлом году он отказался от участия в проекте.



По данным Bloomberg, к концу года компания уволит оставшихся сотрудников.



Компания обещала новую эру высокоскоростных поездок, используя технологию магнитной левитации (maglev), которая уже используется в некоторых транспортных системах, внутри вакуумной трубы.



Это уменьшит трение и сопротивление воздуха, что позволит поезду двигаться со скоростью 1 127 км/ч.



Кроме того, предполагалось, что такой поезд будет более экологичным, чем существующий высокоскоростной транспорт.



Однако, хотя Hyperloop One и построила несколько прототипов в пустыне Невада, проект заглох, поскольку некоторые эксперты выразили сомнения в его инженерных сложностях.



Для его реализации потребовалось бы проложить гигантские трубы через сельскую местность и внутри городов.



Кроме того, в проекте не было углов - все трубы должны были располагаться по прямой линии.

