Компания из Глостершира производит реактивное топливо из человеческих фекалий
Британская компания разработала вид реактивного топлива, полностью состоящего из человеческих фекалий.
Химики из лаборатории в Глостершире превратили отходы в керосин.
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Доктор Серджио Лима, директор по исследованиям компании Firefly Green Fuels, сказал: "То, что мы производим, - это топливо с нулевым уровнем выбросов".
Независимые тесты показали, что топливо практически идентично стандартному ископаемому авиационному топливу.