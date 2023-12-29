



Компания из Глостершира производит реактивное топливо из человеческих фекалий

Британская компания разработала вид реактивного топлива, полностью состоящего из человеческих фекалий.



Химики из лаборатории в Глостершире превратили отходы в керосин.



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Доктор Серджио Лима, директор по исследованиям компании Firefly Green Fuels, сказал: "То, что мы производим, - это топливо с нулевым уровнем выбросов".



Независимые тесты показали, что топливо практически идентично стандартному ископаемому авиационному топливу.

