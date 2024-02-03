



КНДР испытала "сверхбольшую боеголовку"

В субботу, 3 февраля, Северная Корея испытала мощность "сверхбольшой боеголовки" крылатой ракеты.



По данным Yonhap, испытания проводились в Желтом море.



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"Они проводились для быстрого развития технологий в таких аспектах, таких как функция, производительность и работа систем вооружения нового типа", - сказали в Ракетном управлении КНДР.



В Северной Корее не уточнили, сколько именно ракет запустили в рамках испытаний.