



Китай вывел на орбиту научные спутники

Китай вывел на орбиту три научных спутника Shiyan-24C, которые будут использоваться для космических научно-технических экспериментов.



Об этом сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".



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Запуск ракеты-носителя Long March-11 из вод у побережья Янцзяна Тайюаньский космический центр осуществил в 06:39 по пекинскому времени, 26 декабря.



По данным издания, для ракеты носителя это была 503-я миссия.