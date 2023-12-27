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Китай вывел на орбиту научные спутники
27.12.2023 01:26 Алина Груднева

Китай вывел на орбиту научные спутники

Китай вывел на орбиту три научных спутника Shiyan-24C, которые будут использоваться для космических научно-технических экспериментов.

Об этом сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".

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Запуск ракеты-носителя Long March-11 из вод у побережья Янцзяна Тайюаньский космический центр осуществил в 06:39 по пекинскому времени, 26 декабря.

По данным издания, для ракеты носителя это была 503-я миссия. 

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