



Китай создаст свой аналог Starlink: работы начнутся уже в этом году

Во второй половине 2023 года на ракету "Чанчжэн-5B" впервые установят вторую ступень "Юаньчжэн-2" и отправят на орбиту с космодрома Вэньчан с грузом спутников. Они станут первыми в запланированной Китаем мегасети из 13 000 интернет-спутников национального провайдера "Гован", которая станет симметричным ответом на Starlink.



Разработкой спутников для мегасети будут заниматься Китайская академия космических технологий и Академия инноваций в области микроспутников при Академии наук Китая. Академия должна предоставить до конца года первые 30 спутников.



По мнению ученых Пекинского института телекоммуникаций, интернет-сервис Starlink представляет серьезную угрозу национальной безопасности страны. В прошлом году военные обратились к правительству КНР с предложением разработать эффективную технологию для борьбы со спутниками Илона Маска.