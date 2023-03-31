



Кишечные микробы подскажут, будет ли у беременной диабет — израильские ученые

Новое научное исследование Университета Бар-Илан показало, что можно изучить микробы кишечника беременной женщины, чтобы уже в первом триместре предсказать, будет ли у нее позже диагностирован гестационный сахарный диабет (ГСД).



По словам ученых, это важный вывод, который в конечном итоге поможет улучшить профилактику и лечение серьезного заболевания, которое может привести к осложнениям для матерей, их нерожденных детей или для обоих.



В исследовании применялась модель машинного обучения к образцам кала и слюны, а также к медицинским записям когорты из 400 израильских женщин в первые три месяца беременности. Те, у кого были обнаружены определенные комбинации бактерий, типов жирных кислот и воспалительных маркеров в кишечнике, имели гораздо более высокий шанс развития ГСД.



“На момент написания статьи нам удалось в 83% случаев предсказать, у какой из женщин разовьется это заболевание“, — сказал профессор Омри Корен с медицинского факультета Азриэли.



На сегодняшний день беременных обычно проверяют на ГСД только во втором триместре, в среднем в 26 недель. Это период беременности, когда повышается резистентность к инсулину .



Приблизительно у 10% беременных женщин без преддиабета или диабета в анамнезе диагностирован ГСД во всем мире. В некоторых случаях с диабетом можно справиться с помощью строгой диеты и физических упражнений, но в других случаях требуется инъекция инсулина. Хотя ГСД исчезает после рождения ребенка, это приводит к более высокому риску развития диабета 2 типа у матери в дальнейшем и ожирения ее ребенка.



“Мы знаем, что 50% пациенток с ГСД заболевают диабетом в течение 10 лет после беременности“, — сказал профессор Эяль Шейнер, заведующий отделением акушерства и гинекологии Медицинского центра Университета Сорока.



Шейнер, не участвовавший в исследовании, отметил, что изучение профилактики ГСД путем тщательного изучения микробиоты кишечника, а не крови на предмет повышенного уровня сахара, является интересным и достойным подходом, и с нетерпением ждет, к чему приведет исследование.



У мышей, которые получали фекалии от женщин, которые в конечном итоге заболели ГСД, развился более высокий уровень глюкозы, чем у мышей, которых кормили фекалиями женщин, у которых не развилось заболевание.



Чтобы проверить, не ограничивается ли это явление израильскими женщинами, Корен и его команда сотрудничали с исследователями из США и Финляндии. Образцы фекалий женщин первого триместра из этих стран были собраны и помещены в специальных мышей. Результаты были такими же.

“Это показало, что это универсальное явление”, — сказал Корен.



Он сообщил, что через Университет Бар-Илан предпринимаются усилия по созданию компании, которая будет предлагать продукты для прогнозирования осложнений беременности, включая гестационный диабет. Но в то же время его лучший совет всем беременным женщинам — с самого начала придерживаться здоровой диеты с низким содержанием сахара, а медицинскому персоналу следить за признаками инсулинорезистентности до 26-й недели.



“В Израиле мы измеряем уровень глюкозы в крови натощак у всех беременных. Если у женщины уровень глюкозы выше порогового значения, мы это не игнорируем“, — сказал Шейнер.



