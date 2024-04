Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями новой баллистической ракеты

Глава КНДР Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой баллистической ракеты Hwasongpho-16B с гиперзвуковым планером.



По данным The War Zone, тестовый пуск был осуществлен за пределами Пхеньяна.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ракета была запущена в сторону Японского моря. По данным Южной Кореи, дальность полета составила 600 км.



В Пхеньяне же утверждают, что ракета достигла первого пика на высоте 101,1 км, а второго на 72,3 км, а дальность полета составила 1000 км.



VIDEO: Korean Central Television (KCTV) broadcasted footage of North Korea successfully testing the new "Hwasong-16B" hypersonic intermediate-range ballistic missile (IRBM) on Tuesday. pic.twitter.com/VNdhLAeyyK