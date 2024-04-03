Новости » Наука и Технологии
Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями новой баллистической ракеты
03.04.2024 11:33 Алина Груднева

Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями новой баллистической ракеты

Глава КНДР Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой баллистической ракеты Hwasongpho-16B с гиперзвуковым планером. 

По данным The War Zone, тестовый пуск был осуществлен за пределами Пхеньяна.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ракета была запущена в сторону Японского моря. По данным Южной Кореи, дальность полета составила 600 км.

В Пхеньяне же утверждают, что ракета достигла первого пика на высоте 101,1 км, а второго на 72,3 км, а дальность полета составила 1000 км. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы