



"Капсула времени" доставила на Землю куски опасного астероида

Зонд NASA OSIRIS-REx доставил на Землю куски потенциально опасного астероида Бенну.



По данным телеканала Sky News, образцы на другой стороне Солнечной системы собирались в течение семи лет.



В NASA считают, что этот загадочный астероид когда-нибудь может столкнуться с Землей.



"Ученые надеются, что исследование поможет понять, как формировались и развивались планеты, и прольет свет на то, как зародилась сама жизнь. Поскольку возраст Бенну составляет около 4,5 миллиарда лет, этот образец почти похож на взгляд на Солнечную систему в первые годы ее существования, и NASA назвало его "капсулой времени", - сказано в заявлении.