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"Капсула времени" доставила на Землю куски опасного астероида
26.09.2023 14:47 Алина Груднева

"Капсула времени" доставила на Землю куски опасного астероида

Зонд NASA OSIRIS-REx доставил на Землю куски потенциально опасного астероида Бенну.

По данным телеканала Sky News, образцы на другой стороне Солнечной системы собирались в течение семи лет.

В NASA считают, что этот загадочный астероид когда-нибудь может столкнуться с Землей.

"Ученые надеются, что исследование поможет понять, как формировались и развивались планеты, и прольет свет на то, как зародилась сама жизнь. Поскольку возраст Бенну составляет около 4,5 миллиарда лет, этот образец почти похож на взгляд на Солнечную систему в первые годы ее существования, и NASA назвало его "капсулой времени", - сказано в заявлении.

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