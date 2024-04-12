



Каким может быть конец Солнечной системы: прогноз ученых

Ученые из Уорикского университета установили, каким может быть конец нашей Солнечной системы.



По данным The Guardian, исследователи выясняли, как влияют белые карлики на планетные системы.



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Они использовали данные об изменении яркости трех разных карликов в течение 17 лет. Ученые выяснили, что астероиды, спутники и планеты разрываются под влиянием большой гравитации белых карликов и прекращаются в пыль.



По прогнозам исследователей, наша Земля может быть поглощена Солнцем перед тем, как оно тоже станет белый карликом. Однако процесс эволюции нашего светила будет долгим и сложным.

