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Атомная энергия помогает бороться с выбросами углерода
30.01.2023 20:54 Юлия Фрилис

Атомная энергия помогает бороться с выбросами углерода

Как в мире пытаются добиться уменьшения выбросов углерода с помощью атомной энергии

Соединенное Королевство, где реакторы сейчас производят около 15% электроэнергии, хочет увеличить это число и достичь 25% к 2050 году.

В США выделяют 6 млрд долларов на ядерные субсидии для поддержки национальной атомной генерации.

Франция планирует построить новые АЭС, а другие европейские страны, в частности Бельгия, Финляндия и Словакия, продлевают сроки эксплуатации реакторов.

Германия, которая планировала завершить эксплуатацию трех последних в стране атомных энергоблоков, тоже продлила их работу. Даже Япония, где катастрофа 2011 года на Фукусиме-1 повлекла много запретов и ограничений, сейчас возвращается к использованию атомной энергии.

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