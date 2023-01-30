



Атомная энергия помогает бороться с выбросами углерода

Как в мире пытаются добиться уменьшения выбросов углерода с помощью атомной энергии



Соединенное Королевство, где реакторы сейчас производят около 15% электроэнергии, хочет увеличить это число и достичь 25% к 2050 году.



В США выделяют 6 млрд долларов на ядерные субсидии для поддержки национальной атомной генерации.



Франция планирует построить новые АЭС, а другие европейские страны, в частности Бельгия, Финляндия и Словакия, продлевают сроки эксплуатации реакторов.



Германия, которая планировала завершить эксплуатацию трех последних в стране атомных энергоблоков, тоже продлила их работу. Даже Япония, где катастрофа 2011 года на Фукусиме-1 повлекла много запретов и ограничений, сейчас возвращается к использованию атомной энергии.