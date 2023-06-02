



Как нужно составлять запросы в ChatGPT, чтобы они были эффективными

Нейросеть ChatGPT – одна из самых современных нейронных систем с огромной базой данных и самообучением. Далеко не все умеют правильно ею пользоваться. Дадим несколько советов, как получить от нейросети то, что вам нужно.



При составлении запроса важно делать его максимально точным.



Сеть обучалась на основе тысяч баз данных, но мнения читать не научилась, и для точного ответа требуется соответствующий правильный вопрос. Обратите внимание – нейросеть не сможет использовать информацию, которая касается событий после 2021 года, потому что эта информация пока не доступна. То же касается и генерации картинок.



Значительная сложность в работе с ChatGPT – перегруженность, ведь сегодня этот сервис очень популярен и ежедневно его использует огромное количество пользователей.



Итак, как написать с помощью ChatGPT все, что вам нужно? Правильный алгоритм запроса:

Начинать запрос нужно со слов-действий, например, "создай", "придумай", "придумай", "придумай" и т.д. Вносите больше контекста и конкретики, с ними ответ будет намного более точным. Добавьте ограничения на количество символов в ответе, таким образом вы зададите определенный объем. Особенно это помогает при написании любых заголовков или пары абзацев. Старайтесь помогать нейросетям. Перед непосредственным вопросом добавьте краткую инструкцию, чтобы сеть поняла, почему нужно отдавать приоритет и какие ограничения.

Сеть может давать ответ в виде таблицы. Это поможет, например, при составлении меню на ваше мероприятие. Таблицы легко можно перенести в Microsoft Excel и работать с ними дальше.

Можно попросить нейросеть написать ответ в стиле знаменитых авторов, например, Шекспира или Льва Толстого. Конечно, стиль передается не полностью, но все же вносит в работу с сетью более творческий аспект.

Также ChatGPT умеет подстраиваться под аудиторию и возрастные группы. Таким образом, диалог с сетью можно варьировать от бизнес-конференции взрослых людей, до беседы на какой-нибудь подростковой вечеринке.

Работа с ChatGPT уместна при составлении запросов в других нейросетях, например, для DALL-E, Midjourney или для самой себя.

Хотя нейросеть не умеет генерировать обычные картинки, она может создать изображение из ASCII-графики, то есть такие изображения будут в виде разных символов.

Работайте с сетью, когда необходимо провести анализ любого текста. Разбить его на части, сделать краткое изложение, объяснить сложные научные выражения или выполнить перевод с другого языка.

Например, “Я – 26-летний мужчина, который хочет похудеть на 10 кг за 4 месяца. Создай недельный рацион из блюд итальянской кухни, по 1800 калорий в день…”.Возможности ChatGPT не заканчиваются на примитивной генерации различных названий или копировании статей из Википедии:Можно даже спорить с ChatGPT на разные темы, сеть будет наводить аргументы как за, так и против. Это поможет подойти к проблеме с другой стороны и лучше разобраться в вопросе.