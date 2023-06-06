



Израильское воздушное такси прошло первые испытания – видео

Израильская национальная инициатива по созданию беспилотных летательных аппаратов INDI недавно завершила неделю летных испытаний и демонстраций, одновременно проходящих в различных местах по всему Израилю. В рамках тестовых и экспериментальных полетов, проведенных по всему Израилю на прошлой неделе, 11 компаний-эксплуатантов и вспомогательных компаний работали в воздушном пространстве, проводя сложные эксперименты для повышения оперативных возможностей.



INDI выпустила несколько основных моментов:

Впервые были проведены испытательные полеты автономных электрических летательных аппаратов eVTOL с дальними возможностями в управляемом городском воздушном пространстве с тяжелыми грузами, с возможностью в будущем доставлять людей на большие расстояния.

AIR летал на самолете AIR ZERO израильского производства, способном вместить до 2 пассажиров и общей полезной нагрузкой до 220 кг, на расстояние до 160 километров.

Dronery, дочерняя компания Cando Drones, впервые взлетела с посадочной площадки Пал-Ям в Кесарии на инновационном самолете EHANG EH216-S, который может перевозить двух пассажиров общим весом до 220 кг и летать на расстояние в пределах 30 километров в полностью автономном полете без пилота на борту с использованием интеллектуальной системы управления и контроля EHANG.

Cando Drones выполняла рейсы по доставке между филиалами супермаркета Rami Levy Supermarket, ночные полеты в прибрежной полосе Хадеры в сотрудничестве с муниципалитетом, а также деятельность по мониторингу движения на перекрестке Нешер-Бар-Йегуда.

Компания Down Wind осуществила самый длинный полет в рамках инициативы, протяженностью около 29 километров, чтобы открыть маршрут полета между медицинским центром Hillel Yaffe и медицинским центром Rambam.

Выполнены автономные городские полеты для оценки движения товаров из различных филиалов в Йохананофе.

Компания Sentrycs совместно с Flytech и Cando провела тест, чтобы обеспечить безопасные условия полета для авторизованных дронов.

ATI в сотрудничестве с TA Helicopters изучила варианты посадки eVTOL в центре города и провела траекторию полета из Кфар-Трумэна в центр Тель-Авива с посадкой в ​​Рединге.

Yes, we fly! This time Israel!

Our #EH216-S AAV expanded its footprint of flight demonstrations to Israel, which also marks the first autonomous #eVTOL demo flights within Israel!

A big THANK YOU to the Civil Aviation Authority of Israel, Israel National Drone Initiative,… pic.twitter.com/Bwj2Zl6NqQ — EHang (@ehang) June 5, 2023

“Израиль является одним из мировых лидеров в этой области, и сегодняшний эксперимент является важной вехой в Национальной инициативе по дронам, получившей международное признание”, – сказал Дрор Бин, генеральный директор Управления по инновациям.Орли Стерн, генеральный директор Ayalon Highways, сказал, что “самолеты, проходящие сейчас испытания, смогут объезжать пробки и уменьшать заторы, удаляя легковые и грузовые автомобили с дорог в сочетании с системами управления воздушным движением. Это создаст множество вариантов авиаперевозок для регулярных и экстренных грузовых перевозок”.Первый этап национальной инициативы по использованию беспилотных летательных аппаратов, которая проходила в период с 2019 по 2022 год, был сосредоточен на небольших грузовых рейсах. За последние три года в рамках инициативы было совершено более 19 тысяч вылетов в городской и сельской местности. Текущий этап направлен на увеличение грузоподъемности и дальности полета, чтобы в будущем можно было перевозить более тяжелые грузы и пассажиров. Инициатива по дронам также касается регулирования воздушного пространства и создания регулирующей инфраструктуры.В течение следующих двух лет компании-участницы Инициативы продолжат совершать полеты по стране в течение одной недели каждый месяц. Полеты будут проходить в контролируемом воздушном пространстве по всему Израилю на большие расстояния до 150 километров с более тяжелыми полезными нагрузками, включая в будущем беспилотники, которые смогут доставлять людей из одного места в другое.