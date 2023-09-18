



Израильский стартап выиграл в США конкурс медтехнологий по сокращению расходов

Израильский стартап CatAI, который разработал медицинское приложение для смартфонов для мониторинга состояния здоровья пациентов на дому, был назван победителем конкурса в области здравоохранения, призванного помочь больницам США сократить расходы. Стартап был выбран среди 106 конкурирующих местных компаний, которые продемонстрировали свои технологические решения, направленные на эффективное управление персоналом, тем самым сокращая расходы для больниц и медицинских учреждений.



По мере старения населения мира число пациентов, особенно пожилых пациентов, нуждающихся в медицинском наблюдении, продолжает расти, что еще больше увеличивает нагрузку на больницы и систему здравоохранения.



Генеральный директор компании Авнер Руах рассказал, что уволился из ЦАХАЛа после более чем 20 лет службы в ВВС Израиля и в инновационном подразделении, чтобы создать стартап, после того, как обнаружил множество жизненно важных документов, связанных с измерениями артериального давления и пульса, которые затерялись в папке бабушки его жены дома.



“Этот личный опыт стал причиной поиска цифрового решения для здравоохранения для точного дистанционного мониторинга пациентов”, – говорит он.



Стартап разработал платформу, которая использует искусственный интеллект и машинное обучение для отслеживания и мониторинга медицинских параметров, включая артериальное давление, частоту сердечных сокращений,​ уровень насыщения крови кислородом​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ и температуру,​​​​​​​​​​​​​ из дома пациента.

Приложение CatAI использует существующую камеру смартфона пациента для извлечения и передачи медицинских данных и результатов тестов, таких как уровень свертываемости крови, непосредственно в медицинскую карту пациента, которая доступна лицам, осуществляющим уход, и поставщикам медицинских услуг.



С помощью приложения данные и информацию можно извлечь из любого традиционного медицинского устройства. Его также можно подключить к любому коммуникационному устройству. Кроме того, система приложений отправляет оповещения лицам, осуществляющим уход, об изменениях жизненно важных показателей домашних пациентов, таких как снижение насыщения кислородом в сочетании с увеличением веса, что может потребовать изменения медицинского лечения, или об изменениях артериального давления и сердечного ритма, которые, возможно, необходимо устранить немедленно, чтобы спасти жизнь.



“Наше приложение избавляет от необходимости приобретать дорогостоящие медицинские устройства, решать проблемы с подключением или выполнять команды по техническому обслуживанию”, – добавил Руах.

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В рамках конкурса стартап из Герцлии получил пилотный грант в размере 75 000 долларов США для сотрудничества с Baptist Health Innovations и дальнейшего развития своей технологии для выхода на рынок США. Награда также включает профессиональные консультации и наставничество со стороны экспертов в области здравоохранения ARC Sheba и Triventures, глобального фонда ранних стадий, который инвестирует в инновационное здравоохранение.