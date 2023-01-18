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Израильские ученые создали робота, умеющего различать запахи
18.01.2023 19:42 Наталья Богинская

Израильские ученые создали робота, умеющего различать запахи

Ученые из Тель-Авивского университета заявили о создании робота, который может идентифицировать несколько запахов с чувствительностью в 10 000 раз большей, чем у специализированной электроники. Исследование опубликовано в Biosensor and Bioelectronics, сообщает Neuroscience News.

Команда описывает своего робота как биогибридную платформу с набором естественных антенн, взятых у пустынной саранчи и подключенных к электронной системе. Она в свою очередь измеряет электрический сигнал, который производят антенны, обнаруживая запах,, который робот может обнаружить и интерпретировать.

Ученые считают, что в свете успеха их исследований эта технология также может быть использована в будущем для идентификации взрывчатых веществ, лекарств, болезней и т.д.

В будущем израильские ученые планируют разработать робота со способностью навигации, которая позволит ему локализовать источник запаха и его идентификацию.

 

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