Израиль успешно запустил в космос спутник-разведчик "Ofek 13"
В ночь со вторника на среду, в 02:10, Управление исследований, развития военной разведки и технологической инфраструктуры Министерства обороны, ЦАХАЛа и аэрокосмической промышленности успешно запустило спутник "Ofek 13" в космос. Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя типа "Шавит" с экспериментальной стартовой площадки авиабазы Пальмахим в центре страны.Спутник Ofek 13 — это спутник радиолокационного наблюдения с расширенными возможностями. После выхода на орбиту вокруг Земли спутник пройдет серию испытаний, направленных на проверку его целостности и уровня работоспособности. Разработкой и производством спутника и ракеты-носителя руководит Министерство обороны через Космическое управление ЦАХАЛа. В разработке участвуют различные подразделения армии, в том числе подразделение 9900 разведывательного отдела и ВВС.
Аэрокосмическая промышленность является основным подрядчиком проекта - Управление ракетно-космических систем во главе с заводом "Космос" ведет проект совместно с подразделением "Альта" и другими заводами компании. Компании "Томер" и "Рафаэль" производили стартовые ракетные двигатели.