



Израиль успешно запустил в космос спутник-разведчик "Ofek 13"

В ночь со вторника на среду, в 02:10, Управление исследований, развития военной разведки и технологической инфраструктуры Министерства обороны, ЦАХАЛа и аэрокосмической промышленности успешно запустило спутник "Ofek 13" в космос. Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя типа "Шавит" с экспериментальной стартовой площадки авиабазы ​​Пальмахим в центре страны.

🚀The Israel Ministry of Defense, IAI & IDF successfully launched the “Ofek 13” satellite at 02:10 IST today (Wednesday). The satellite entered orbit, has begun transmitting data, and completed an initial series of inspections in accordance with original launch plans 🚀 pic.twitter.com/sjdWn3SECT — Ministry of Defense (@Israel_MOD) March 29, 2023

Israel launched tonight “Ofek 13” - a very sophisticated satellite with the most advanced radar and camera systems.

Ofek 13 = Horizon 13 pic.twitter.com/WqRUAMjeww — Telegram: @HoneeDesigner (@HoneeDesigner) March 29, 2023

Спутник Ofek 13 — это спутник радиолокационного наблюдения с расширенными возможностями. После выхода на орбиту вокруг Земли спутник пройдет серию испытаний, направленных на проверку его целостности и уровня работоспособности.Разработкой и производством спутника и ракеты-носителя руководит Министерство обороны через Космическое управление ЦАХАЛа. В разработке участвуют различные подразделения армии, в том числе подразделение 9900 разведывательного отдела и ВВС.Аэрокосмическая промышленность является основным подрядчиком проекта - Управление ракетно-космических систем во главе с заводом "Космос" ведет проект совместно с подразделением "Альта" и другими заводами компании. Компании "Томер" и "Рафаэль" производили стартовые ракетные двигатели.