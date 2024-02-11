



Израиль применяет военные технологии с искусственным интеллектом в войне в Газе

Израильские военные внедрили технологию искусственного интеллекта (ИИ) в боевые действия в Газе, что стало первым случаем применения такого передового оружия в многомесячной войне.



Этот шаг вызвал обеспокоенность по поводу последствий применения автономного оружия в современной войне.



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Высокопоставленный представитель оборонного ведомства сообщил, что техника, оснащенная искусственным интеллектом, в первую очередь направлена на нейтрализацию вражеских беспилотников и картирование обширной сети туннелей ХАМАСа в Газе.

Израильская технологическая отрасль в настоящее время сталкивается с проблемами из-за войны в Газе. Сектор, на который в 2022 году приходилось 18 процентов ВВП, пострадал от войны, поскольку около восьми процентов его сотрудников были призваны на военную службу.



"В целом война в Газе представляет собой угрозу, но также и возможность проверить новые технологии в боевых условиях", - говорит Ави Хассон, исполнительный директор Startup Nation Central, израильского технологического инкубатора.



"Как на поле боя, так и в больницах, в этой войне используются технологии, которые раньше не применялись".



Впервые армия использовала оптический прицел с искусственным интеллектом, созданный израильской компанией Smart Shooter, который крепится к оружию, такому как винтовки и пулеметы.



"Это помогает нашим солдатам перехватывать беспилотники, потому что ХАМАС использует много дронов", - сказал высокопоставленный представитель оборонного ведомства.



"Это делает каждого обычного солдата - снайпером".



Еще одна разработка связана с использованием дронов с искусственным интеллектом для составления карт и навигации по обширной сети подземных туннелей в Газе протяженностью более 500 километров. Эти туннели являются важнейшими укрытиями и местами, где удерживаются заложники.



Чтобы составить карту туннелей, армия прибегла к помощи дронов, которые с помощью искусственного интеллекта учатся обнаруживать людей и могут работать под землей. Они используются в Газе, "чтобы проникать в туннели и видеть настолько далеко, насколько позволяет связь", - сказал высокопоставленный представитель израильской армии.

