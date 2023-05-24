



Израиль и Марокко объявили о сотрудничестве в сфере аэронавтики и ИИ

Международный университет Рабата и Israel Aerospace Industries (IAI) подписали меморандум о взаимопонимании о создании центра передового опыта, ориентированного на аэронавтику, исследования в области ИИ и инновации.



Соответствующее соглашение направлено на укрепление стратегического сотрудничества и партнерства в области прикладных исследований, инноваций и совместной разработки.



Церемония подписания соглашения о создании Центра передового опыта в области аэронавтики и искусственного интеллекта в Рабате состоялась в понедельник, 22 мая.



"Это инновационное учреждение является признаком нового будущего, которое создается в Марокко как для нынешнего, так и для будущих поколений. Самая важная задача сейчас — воплотить мечту в реальность, создав программу, которая будет сочетать в себе высококачественное образование в разных сферах с особым акцентом на науку и технологии", - сказал председатель правления IAI Амир Перец.