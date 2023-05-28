



Изменение климата может привести к массивным цунами из Антарктиды - исследование

Согласно исследованию , опубликованному на прошлой неделе в рецензируемом журнале Nature Communications , изменение климата может привести к массивным цунами из Антарктиды, пишет jpost.



В исследовании поясняется, что цунами потенциально могут быть вызваны подводными оползнями — явлением, при котором выталкиваютcя скопления слабых отложений в открытый океан, вызывая цунами.



Открытие было сделано после того, как ученые провели бурение под водой в океане и нашли доказательства того, что в предыдущие периоды глобального потепления 3 миллиона и 15 миллионов лет назад одно и то же явление вызывало массивные цунами, обрушившиеся на Южную Америку, Новую Зеландию и Юго-Восточную Азию.



В исследовании отмечается, что для того, чтобы эти цунами произошли, может потребоваться время. К тому времени, когда в предыдущие периоды глобального потепления обрушивались цунами, температура в Антарктиде была выше, чем в среднем сегодня, на три градуса по Цельсию. Уровень моря также был выше, а ледяные щиты меньше. Это может означать, что если изменение климата удастся обратить вспять, мы сможем избежать предсказанных цунами.



"Подводные оползни представляют собой серьезную геологическую опасность, которая может вызвать цунами, которые могут привести к огромным человеческим жертвам, — сказала доктор Дженни Гейлс из Плимутского университета. - Оползни также могут разрушить инфраструктуру, включая подводные кабели, а это означает, что в будущем такие события будут иметь широкий спектр экономических и социальных последствий".

