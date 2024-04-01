



Из Амстердама до Барселоны за пару часов

В Нидерландах начались испытания Hyperloop - ваккумнуго туннеля для скоростного поезда-капсулы. Разработчики обещают, что капсула сможет разгоняться до 700 км/час, что позволит в будущем добираться, к примеру, из Амстердама до Барселоны всего за пару часов.

