Из Амстердама до Барселоны за пару часов
В Нидерландах начались испытания Hyperloop - ваккумнуго туннеля для скоростного поезда-капсулы. Разработчики обещают, что капсула сможет разгоняться до 700 км/час, что позволит в будущем добираться, к примеру, из Амстердама до Барселоны всего за пару часов.
В Нидерландах начались испытания Hyperloop. Разработчики обещают, что капсула сможет разгоняться до 700 км/час, что позволит в будущем добираться, к примеру, из Амстердама до Барселоны всего за пару часов. Как думаете, это реально? pic.twitter.com/pVyTGhqN5Q— DW на русском (@dw_russian) March 29, 2024