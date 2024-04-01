Новости » Наука и Технологии
Из Амстердама до Барселоны за пару часов
01.04.2024 22:30 MIGnews.com

Из Амстердама до Барселоны за пару часов

В Нидерландах начались испытания Hyperloop - ваккумнуго туннеля для скоростного поезда-капсулы. Разработчики обещают, что капсула сможет разгоняться до 700 км/час, что позволит в будущем добираться, к примеру, из Амстердама до Барселоны всего за пару часов. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы