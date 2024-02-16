Исторический момент: на Луну отправлен коммерческий аппарат
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту зонд Odysseus коммерческой компании Intuitive Machines.
Запуск первого в истории американского коммерческого аппарата, который отправился на Луну, состоялся с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
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Посадка зонда Odysseus на спутнике Земли запланирована на 22 февраля. Если все пройдет гладко, то Nova-C будет первой миссией США, успешно вернувшейся на Луну после программы "Аполлон" в 1972 году.
Liftoff of IM-1! pic.twitter.com/Knl3Y1sGo2— SpaceX (@SpaceX) February 15, 2024
Deployment of @Int_Machines IM-1 confirmed pic.twitter.com/daPrWFkVng— SpaceX (@SpaceX) February 15, 2024