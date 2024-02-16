



Исторический момент: на Луну отправлен коммерческий аппарат

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту зонд Odysseus коммерческой компании Intuitive Machines.



Запуск первого в истории американского коммерческого аппарата, который отправился на Луну, состоялся с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.



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Посадка зонда Odysseus на спутнике Земли запланирована на 22 февраля. Если все пройдет гладко, то Nova-C будет первой миссией США, успешно вернувшейся на Луну после программы "Аполлон" в 1972 году.