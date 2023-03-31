



Искусственный интеллект ставит под угрозу 300 млн рабочих мест

Исследование Goldman Sachs свидетельствует, что достижения в области искусственного интеллекта могут привести к автоматизации четверти выполняемой в США и Еврозоне работы. Технологии могут увеличить мировой ВВП на 7% и привести к автоматизации человеческого труда, что сократит рабочие места, пишет Financial Times.



Генеративные системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, которые могут создавать контент, не отличающийся от человеческого труда, могут повлечь за собой бум производительности, который в конце концов за 10 лет увеличит ежегодный глобальный валовой внутренний продукт на 7%.



В то же время, такие технологии могут привести к “значительным потрясениям” на рынке труда, подвергнув автоматизации работу 300 миллионов штатных работников в крупных экономиках. В зоне наибольшего риска окажутся юристы и административный персонал.



В Goldman утверждают, что если корпоративные инвестиции в ИИ будут расти такими же темпами, как вложения в программное обеспечение в 1990-х годах, то только в США они могут приблизиться к 1% ВВП США к 2030 году