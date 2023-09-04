



Индия вырывается вперед: успешно запущена первая миссия на Солнце

Индия успешно начала свою первую миссию наблюдения за Солнцем. Aditya-L1 стартовал со стартовой площадки в Шрихарикоте 2 сентября, сообщает ВВС.



Он пройдет 1,5 миллиона километров от Земли - 1% расстояния Земля-Солнце. На такое расстояние, по словам космического агентства Индии, понадобится четыре месяца.



Как только Aditya-L1 достигнет "места парковки" - точки Лагранжа 1, он сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля. Это также означает, что для работы спутника потребуется очень мало топлива.



Несколько тысяч человек вобрались в смотровой галерее, установленной Индийским агентством космических исследований (Isro) возле места запуска, чтобы наблюдать за стартом.



Ученые Isro заявили, что запуск прошел успешно, а его "производительность нормальная". Через час и четыре минуты полета Isro объявил, что миссия выполнена успешно.



Директор проекта Нигар Шаджи сказал, что как только Aditya-L1 достигнет места назначения, это принесет пользу не только Индии, но и мировому научному сообществу.



Ранее сообщалось, что после успешной высадки Индии на Луну с помощью Чандраян-3 космическое агентство страны собирается запустить ракету в субботу для изучения Солнца.



Теперь Aditya-L1 несколько раз облетит Землю, прежде чем будет запущен в направлении L1. С этой позиции он сможет постоянно наблюдать за Солнцем, даже если оно скрыто во время затмения, и проводить научные исследования.