Индийская станция "Чандраян-3" готовится к исторической посадке на Луне

Индийская лунная станция "Чандраян-3" готовится к исторической посадке на южном полюсе Луны.



Для страны эта миссия является историческим моментом.



С санскрита "Чандраян-3" означает "Лунный корабль". Предыдущая попытка приземлить станцию на Луне, которая была осуществлена в 2019 году, потерпела неудачу. Теперь же в Индии уверены, что в этот раз все получится.



Индийская организация космических исследований (ISRO) исправила все недостатки после аварии, которая случилась четыре года назад. Станцию сделали более прочной. Запуск "Чандраян-3" состоялся около шести недель назад.



