



Илон Маск впервые показал своего робота-гуманоида

Американский предприниматель Илон Маск представил общественности первый прототип робота-гуманоида Optimus. По его словам, вскоре роботы будут производиться миллионными партиями, а купить его можно будет менее чем за 20 тысяч долларов.



Экспериментальный тестовый робот, который был разработан в феврале, вышел на презентации 30 сентября. Также было показано видео, на котором гуманоид выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлических предметов на калифорнийском заводе Tesla.



Массу гуманоида планируется удержать в пределах 73 кг, производители намерены обеспечить питание робота аккумулятором ёмкостью 2,3 кВт/ч, что позволит ему работать весь день без подзарядки.

