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Игрушечный Ferrari стоит как настоящий Hyundai
01.01.2024 08:33 Алина Груднева

Игрушечный Ferrari стоит как настоящий Hyundai

Игрушечный спорткар Ferrari 296 GT3 стоит как настоящий Hyundai.

По данным британской компании Amalgam Collection, в крохотной модели в масштабе 1:8 воссоздано все до мельчайших деталей.

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Разработка заняла у компании три тысячи часов, а на сборку одной такой машинки уходит примерно 300 часов. Ожидается, что будет выпущена лимитированная серия игрушечных спорткаров - 199 миниатюр, длина которых достигает 57 сантиметров.

Цена одного такого Ferrari составляет 18 090 долларов. Примерно столько же стоит новый Hyundai i10. 

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