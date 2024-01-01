



Игрушечный Ferrari стоит как настоящий Hyundai

Игрушечный спорткар Ferrari 296 GT3 стоит как настоящий Hyundai.



По данным британской компании Amalgam Collection, в крохотной модели в масштабе 1:8 воссоздано все до мельчайших деталей.



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Разработка заняла у компании три тысячи часов, а на сборку одной такой машинки уходит примерно 300 часов. Ожидается, что будет выпущена лимитированная серия игрушечных спорткаров - 199 миниатюр, длина которых достигает 57 сантиметров.



Цена одного такого Ferrari составляет 18 090 долларов. Примерно столько же стоит новый Hyundai i10.