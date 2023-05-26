



Google выпустит новые ИИ-инструменты для рекламодателей и маркетологов

Google внедряет новые инструменты искусственного интеллекта для помощи маркетологам в создании рекламы, стремясь расширить использование искусственного интеллекта в своих продуктах и извлечь выгоду из растущего спроса со стороны бизнеса на развивающиеся технологии, пишет Bloomberg.



Компания заявила, что вскоре рекламодатели смогут размещать в популярной поисковой системе объявления, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта - программного обеспечения, которое может создавать текст и изображения на основе простого запроса. Маркетологи также смогут использовать текст с целевых страниц своих продуктов для создания рекламы, а также использовать инструменты Google для автоматического создания слоганов и описаний продуктов, которые будут более релевантны поисковым запросам клиентов.



Рекламодатели также смогут использовать чат-продукты с искусственным интеллектом для работы с текстом и изображениями при создании объявлений.