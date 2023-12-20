



Google следом за Waze не будет показывать пробки в Израиле из-за обстрелов

Google пока что не будет показывать пробки в Израиле на фоне ракетных обстрелов страны из Газы и Ливана.



По данным информационного агентства Reuters, аналогичные меры в начале войны были приняты в навигационном приложении для мобильных устройств Waze.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Как пояснили в компании, несмотря на то, что наличие пробок на картах не показывается, они по-прежнему учитываются во времени прибытия в пункт назначения.



"Приостановка функции отображения пробок введена в ответ на недавние события, как это было сделано в других зонах боевых действий в прошлом", - отметил представитель компании.



Такие меры предприняты на фоне того, что ракетные обстрелы осуществляются террористами в направлении жилых районах, особенно, в часы пик, когда на дорогах есть много машин.