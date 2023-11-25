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Гейтс рассказал, как ИИ повлияет на работу людей
25.11.2023 05:45 Алина Груднева

Гейтс рассказал, как ИИ повлияет на работу людей

Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

Об этом он рассказал в интервью Business Insider.

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По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку. 

"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель.

Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон согласен с таким прогнозом. Он считает, что продолжительность жизни увеличится, поскольку из-за меньшей рабочей нагрузки люди будут меньше болеть.

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