



Facebook и Instagram представляют платные версии в Европе

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, анонсировала сегодня планы внедрения платных ежемесячных подписок на своих платформах для пользователей в Европе. Этот ход становится частью стратегии Meta по соблюдению регулирований Европейского Союза, которые угрожают ограничить способность компании персонализировать рекламу без согласия пользователей и уменьшить ее основной источник дохода.



Согласно внутренним источникам, изменения могут начаться в ближайшие недели с предложением двух основных планов: €10 (40 шекелей) в месяц для использования только на компьютере (десктопе) или €13 (53 шекеля) в месяц для использования мобильных приложений на iPhone и Android. Ожидается, что Meta продолжит предоставлять бесплатные версии Instagram и Facebook, при этом включая рекламные материалы.



Это будет первый раз, когда Meta отходит от своей стандартной модели, где платформы бесплатны и поддерживаются рекламой (с сбором данных). Внутренние источники в Meta, цитируемые в статье, считают, что новый платный пакет может "разрешить некоторые опасения регуляторов Европы", даже если количество пользователей, выбравших эту опцию, будет невелико. Таким образом, это нововведение может "способствовать интересам Meta в регионе", добавили они.